"Game of Thrones"-Star Ian Gelder ist tot: "Keiner von uns konnte ahnen, dass alles so schnell gehen würde"

Erst vergangenen Dezember wurde bei Ian Gelder eine Krebserkrankung diagnostiziert. Nun ist der Schauspieler aus der Kultserie "Game of Thrones" gestorben. "Keiner von uns konnte ahnen, dass alles so schnell gehen würde", berichtet sein Ehemann.

Die Fernseh- und Theater-Welt befindet sich in Trauer: Der Schauspieler Ian Gelder ist tot. Das bestätigte sein Management am Dienstagabend. Gelder erlag am Montag einer Krebserkrankung. Er wurde 74 Jahre alt.

In seiner Heimat Großbritannien war Gelder ein renommierter Bühnenschauspieler, der zudem durch Auftritte in TV-Serien wie "Doctor Who" einem größeren Publikum vertraut geworden war. Internationale Bekanntheit erreichte er durch die Rolle des Kevan Lannister in der Kultserie "Game of Thrones". In insgesamt zwölf Folgen des Fantasy-Hits war er zu sehen.