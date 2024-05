Jogi Löw offenbart verwirrende Gefühle nach WM-Sieg: "Müdigkeit und Schwere"

Selten gab Jogi Löw so tiefe Einblicke in sein Gefühlsleben. Der Trainer machte sich mit dem Weltmeister-Sieg der DFB-Elf 2014 zur Legende. Nun sprach der 64-Jährige offen über seine damaligen Gefühle, die ihn übermannt hätten, in einer Weise, die er nie für möglich gehalten hätte. Daraufhin flog er nach Sardinien.

Jogi Löw: "Ich war verwirrt über meine Gefühle" Am 13. Juli 2014 befand sich der deutsche Fußball auf dem Zenit. Erstmals nach 24 Jahren stemmte die DFB-Elf den Weltmeisterpokal in die Höhe – und Trainer Jogi Löw machte sich unsterblich. Doch statt einer Euphoriewelle überkamen den Weltmeistermacher Gefühle, die er nie für möglich gehalten hatte, wie er nun im ARD-Podcast "Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" enthüllte: "Meine Stimmung war nicht auf dem Höhepunkt, wie ich vorher gedacht hätte."

Stattdessen sperrte sich Löw erst einmal auf der Toilette im Maracanã-Stadion ein: "Ich wollte alleine sein und wollte einfach mal fühlen, ist das wirklich wahr." Nach der Rückkehr in die Heimat verbrachte der Coach zunächst einige Tage in Freiburg, ehe er sich nach Sardinien absetzte – alleine. "Ich war verwirrt über meine Gefühle", erinnert sich der heute 64-Jährige im Gespräch mit Martin Rohschitz zurück. Er habe gedacht, "ich bin wahrscheinlich für die nächsten Jahre der glücklichste Mensch auf dieser Welt". Doch dem war nicht so. "Körperlich wie psychisch wie seelisch" sei Zeit nötig gewesen, um den Triumph zu verarbeiten, so Löw.

Depressive Stimmungen und Schlafprobleme Offen und ehrlich schildert Jogi Löw im Podcast, dass er mit Schlafproblemen zu kämpfen gehabt hatte und "von innen heraus diese Müdigkeit und Schwere" gespürt habe: "Es war keine so einfache Zeit für mich." Auch Löws sonst öffentlichkeitsscheuer Berater Harun Arslan gibt im Podcast Auskunft über Löws damalige Konstitution. In Sardinien habe er ihn in schlechter, teils fast depressiv anmutender Stimmung vorgefunden. "Ich habe nicht gespürt, dass vor mir jemand sitzt, der gerade Weltmeister geworden. Das war nicht jemand, der seinen Traum verwirklicht hat", beschreibt Arslan.

Spannende Einblicke verleiht der ARD-Podcast auch rund um den wohl eindrücklichsten Sieg der deutschen WM-Geschichte: das 7:1-Schützenfest gegen Gastgeber Brasilien im Halbfinale. In diesem Zusammenhang enthüllt Löw den überraschenden Mastermind hinter dem Sieg: Chefanalyst Urs Siegenthaler, der die brasilianische Defensive als große Schwäche ausmachte. Löw: "Urs Siegenthaler hat zu mir gesagt: 'Jogi! Wenn wir die Sache konzentriert angehen und manche Dinge richtig tun, dann werden wir gegen Brasilien so hoch gewinnen, wie wir noch nie gegen die gewonnen haben.'"

"Ich habe in meiner Karriere nie mehr Fanatismus gesehen als in den Augen der Brasilianer" Unmittelbar vor dem Anpfiff sei vom Gegner eine unbändige Energie ausgegangen, wie sich Löw erinnert. Er habe die Mannen der Seleção in der Kabine schreien gehört: "Ich habe in meiner Karriere nie mehr Fanatismus gesehen als in den Augen der Brasilianer." Als es auf das Spielfeld ging, habe Löw gedacht, "sie reißen das Stadion nieder". Doch Urs Siegenthaler behielt recht, und die DFB-Elf fegte über ihren Gegner hinweg. Dennoch betont Löw über die Stimmung in der Kabine nach dem Abpfiff: "Niemand war völlig ausgelassen, alle saßen ruhig da." Das habe ihm "eine unglaubliche Ruhe und Zuversicht gegeben für das Finale" – der Rest ist Geschichte.