"ran Eishockey live: WM 2024 Slowakei – Deutschland": Alle Infos zum Start der Eishockey-WM

Die Eishockey-WM 2024 ist eröffnet! Vom 10. bis 26. Mai findet das Sport-Event in Tschechien statt. Übertragen werden die Partien von ProSieben und ProSieben MAXX. Hier findest du alle weiteren Infos zum Start der Eishockey-WM!

ran Eishockey live: WM 2024 Slowakei – Deutschland Live-Sport • 10.05.2024 • 15:45 Uhr

Bekanntes "ran"-Team begleitet die Weltmeisterschaft 16 Länder kämpfen 16 Spieltage lang in den tschechischen Städten Prag und Ostrava um die Krone im Welteishockey 2024. Darunter auch Überraschungs-Vizeweltmeister Deutschland, der gleich am ersten Tag gegen die Slowakei antritt. Das Besondere in medialer Hinsicht: Die Sender ProSieben und ProSieben MAXX haben sich diesmal die Free TV-Übertragungsrechte gesichert. So kommt das "ran"-Team des Senders um Gesichter wie Rick Goldmann, Basti Schwele, Matthias Killing oder Christoph "Icke" Dommisch zum Einsatz. Tschechien war zuletzt 2015 Gastgeber einer Weltmeisterschaft.

Gespielt wird in zwei Gruppen: In Gruppe A treten an: Titelverteidiger Kanada, Gastgeber Tschechien, Finnland, Norwegen, Österreich, Großbritannien, Dänemark und die Schweiz. In Gruppe B wird der zwischen 156 und 170 Gramm schwere Puck von den USA, Deutschland, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen bewegt. Gespielt wird in zwei Hallen: der 17.383 Zuschauer fassenden Prag Arena in der tschechischen Hauptstadt und in der Ostravar Aréna (10.004 Plätze) ganz im Osten des Landes nahe der Grenze zur Slowakei und zu Polen. Im Vorjahr spielte das Team von Bundestrainer Harold Kreis groß auf. Nach einem epochalen 4:3-Halbfinalerfolg gegen die USA mussten sich die DEB-Herren erst im Finale gegen Kanada mit 2:5 geschlagen geben.

Wie stehen die Chancen des deutschen Teams? Die weiteren Vorrunden-Partien der zuletzt so starken Deutschen Mannschaft gestalten sich wie folgt: gegen die USA am Samstag, 11.5., 20.20 Uhr, gegen Schweden am Montag, 13.5., 20.20 Uhr, gegen Lettland am Mittwoch, 15.5., 16.20 Uhr, gegen Kasachstan am Freitag, 17.5., 16.20 Uhr, gegen Polen am Samstag, 18.5., 16.20 Uhr, und gegen Frankreich am Montag, 20.5, 12.20 Uhr. Die Viertelfinale werden am Donnerstag, 23.5., ausgespielt. Mit den Halbfinals am Samstag (25.5.) und dem Endspiel am Sonntag (26.5.) geht das Turnier zu Ende.

Ob es aus deutscher Sicht am Ende wieder etwas zu bejubeln gibt, ist schwer vorherzusagen. Bei den Buchmachern gelten Kanada und Finnland als Top-Favoriten auf den Titel. Die beim letzten Turnier enorm gereifte deutsche Mannschaft wäre wohl mit einem Einzug in die K.O.-Runde der letzten Acht zufrieden. Danach ist es vom Gegner abhängig, wie ein Ausscheiden respektive Weiterkommen ins Halbfinale zu bewerten wäre. "ran Eishockey live" wird bis zu 29 WM-Spiele übertragen – darunter alle WM-Partien der deutschen Mannschaft.

ran Eishockey live: WM 2024 Slowakei – Deutschland – Fr. 10.05. – ProSieben: 15.45 Uhr