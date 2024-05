"Germany's Next Topmodel": So wird Heidi Klum das Finale 2024 verändern

In diesem Jahr läuft das Staffel-Ende von "Germany's Next Topmodel" anders ab, als gewohnt. ProSieben zeigt die letzten beiden Folgen in einer Woche. Auch beim Ablauf des Finales wurden Veränderungen vorgenommen.

Premiere bei GNTM Eine geballte Ladung "Germany's Next Topmodel" erwartet Fans im Juni. Wie ProSieben am Mittwoch ankündigte, sollen das Halbfinale und das Finale der aktuellen 19. Staffel in ein- und derselben Woche zu sehen sein.

Demnach entscheidet GNTM-Chefjurorin Heidi Klum am Dienstag, 11. Juni, 20.15 Uhr, wer ins Finale einzieht – eine Premiere in der Geschichte der Sendung, die seit Staffel zwei zuverlässig in der Donnerstags-Primetime bei ProSieben zu sehen ist. Nur zwei Tage nach dem Halbfinale (am Donnerstag, 13. Juni, ebenfalls 20.15 Uhr) folgt dann das große Finale live aus Köln.

Zwei Cover-Models Ebenfalls neu ist, dass in diesem Jahr nicht nur eine "Germany's Next Topmodel"-Siegerin, sondern auch ein männlicher Sieger gekürt wird. Sowohl die beste Kandidatin als auch der beste Kandidat erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 100.000 Euro. Zudem werden im Anschluss zwei verschiedene Ausgaben der deutschen "Harper's Bazaar" erhältlich sein – denn jeder der beiden Gewinner darf sich über ein eigenes Cover auf dem Modemagazin freuen.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind noch dabei: Derzeit noch im Rennen um den Titel sind Aldin (23), Armin (27), Dominic (20), Frieder (25), Jermaine (20), Julian (24), Linus (25), Luka (24) und Marvin (23). Unter den weiblichen Teilnehmerinnen haben noch sieben Models die Chance, "Germany's Next Topmodel" zu werden: Fabienne (21), Grace (25), Kadidja (21), Lea (24), Sara (28), Stella (34) und Xenia (24). In Folge 13 (Donnerstag, 9. Mai, 20.15 Uhr) müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten bei einem waschechten Hollywood-Dreh beweisen.