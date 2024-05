"hallo deutschland: "Abenteuer Auswandern – Neuanfang auf Mauritius": Kritik zur neuen Folge der ZDF-Dokuserie

Es ist meist mit zahlreichen unerwarteten Hürden verbunden, wenn man seinen Lebensmittelpunkt tausende Kilometer entfernt, neu ansiedelt. In den neuen Folgen der zweiten Staffel der Dokuserie, werden deutsche Auswanderer begleitet, die ein Leben im Ausland beginnen.

hallo deutschland: "Abenteuer Auswandern – Neuanfang auf Mauritius" Dokumentation • 10.05.2024 • 17:15 Uhr

Neuanfang auf Mauritius Dort leben, wo jährlich über eine Million Reisende aus aller Welt Urlaub machen: Vor allem in Zeiten von nervenzehrenden Wetterkapriolen wie sie es auch hierzulande immer häufiger gibt, wird diese Vorstellung auch für viele Deutsche immer attraktiver. So manch einer krempelte schon vor Jahren sein Leben um und verlagerte seinen Lebensmittelpunkt ins Ausland: so wie Vivane Gerasch. Die 32-Jährige entschied sich für einen "Neuanfang auf Mauritius". Was die inzwischen hochschwangere Frau dazu bewogen hat, auf die Insel zu ziehen, von der ihr Mann stammt, und sich ihren "Lebenstraum" zu erfüllen, wie sie im Film schwärmt, das skizziert Christian Leunig in der ersten von zwei neuen Folgen der zweiten Staffel von "hallo Deutschland: Abenteuer Auswandern".

In der beliebten ZDF-Dokuserie, die 2023 an den Start ging, werden Menschen begleitet, die ihr Glück im Ausland gefunden haben. Auch Oliver Zänkert aus der Nähe von Koblenz gab sein altes Leben in Deutschland auf, um auf die Insel mit den weißen Sandstränden, dem türkisblauen Wasser und dem tropischen Klima zu ziehen. Was andere in Momenten hoffnungsloser Überforderung im tristen Büroalltag oft salopp als Wunschalternative äußern, hat der studierte Sportwissenschaftler in die Realität umgesetzt. Er betreibt eine Surfschule – mit dabei sind Frau und Sohn. "Das Spiel mit den Naturgewalten lädt mich mit neuer Energie auf", erfreut sich der 54-Jährige tagtäglich seiner Umstände, wie er im Film betont.

Ein friedliches Zusammenleben Vor allem die Willkommenskultur wisse Zänkert zu schätzen: "Wir sind alle Mauritier, egal wo du herkommst – hier gehörst du einfach dazu!" Neben Hindus, die mit 50 Prozent die größte Gruppe stellen, leben Christen, Muslime und andere religiöse und ethnische Gruppen auf Mauritius friedlich zusammen.

Nicht nur Gastfreundlichkeit dominiert auf der Insel, sondern auch der Romantikfaktor ist enorm, wie in der Doku deutlich wird. Ehen, die auf Mauritius geschlossen werden, sind auch in Deutschland standesamtlich anerkannt. Gut für die Schwestern Monika und Eva Beumers, die auf der Insel ein Hochzeitsunternehmen eröffnet haben. "Die meisten Paare kommen ohne Gäste", erklärt Eva Beumers. "Der Romantikfaktor ist zu zweit noch viel größer als in einer Gruppe."

Am Donnerstag, 30. Mai, taucht Filmemacher Gerrit Lampe in den Alltag von Deutschen ein, die sich ein Leben auf La Réunion, einer kleinen Insel mitten im Indischen Ozean, aufgebaut haben.

hallo deutschland: "Abenteuer Auswandern – Neuanfang auf Mauritius" – Fr. 10.05. – ZDF: 17.10 Uhr