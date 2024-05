Jogi Löw unterbrach WM-Party: "Ich bin im Schlafanzug, runter und habe den Stecker gezogen"

Geschichte eines KZ-Häftlings

Melanie Lynskey über den heftigen "The Tattooist of Auschwitz"-Dreh: "Mit dem Schmerz konnte ich nur schwer umgehen"

Es war keine einfache Rolle, die Melanie Lynskey angenommen hat. In der Serie "The Tattooist of Auschwitz" spielt sie eine Schriftstellerin, die die Geschichte eines ehemaligen KZ-Häftlings aufarbeitet. Nun hat die Schauspielerin Einblicke, in die ergreifenden Dreharbeiten gegeben, die emotionaler waren, als erwartet.

