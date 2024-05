"Let's Dance": Kandidatin haut Jury um: "Ich weiß nicht, was sie hat getrunken – ich will das auch!"

In der zehnten Ausgabe von "Let's Dance" gab es eine Rüge von Joachim Llambi an Influencerin Ann-Kathrin Bendixen für das "Rummachen" mit ihren Tanzpartnern. Dabei stellte der Juror klar, dass er die Motorradfahrerin aus der Show raus haben möchte. Die Zuschauer wollten allerdings, dass die 24-Jährige noch weiter tanzt.

Premiere bei "Let's Dance" (RTL): Zum ersten Mal in der 18-jährigen Geschichte der Tanzshow ziehen die Promis in den Kölner Musical Dome um. Dort sollen sich die verbleibenden fünf Kandidatinnen und Kandidaten in Einzeltänzen und einem Tanztrio zu beweisen.

Letzte Woche konnte sich Content Creatorin Ann-Kathrin Bendixen als Nachrückerin gegen Lulu im Publikumsvoting behaupten. Da nach Tony Bauer nun auch Sänger Mark Keller (durch eine Verletzung an der Achillessehne) aus gesundheitlichen Gründen aus der Show raus ist, ist Lulu nun selbst Nachrückerin. Während Llambi eindeutig für Team Lulu kämpft, arbeitet Bendixen weiter an ihrer tänzerischen Entwicklung.

Dieses Mal macht Bendixen in der Dreier-Rumba mit Valentin Lusin und Alexandru Ionel auf verführerische Diva. González lobt ihre Sexiness: "Du hast viel gegeben, vom Knie nach oben war Bewegung da!" Llambi hingegen ist überhaupt nicht zufrieden. Er nimmt Mabuses Worte zum Anlass, zu betonen, was die Tanzshow ausmacht. "Es ist keine Weltmeisterschaft, aber es ist ein kleines Tanzturnier mit Unterhaltungscharakter, wo fünf Paare um den Einzug ins Halbfinale kämpfen."

Am Ende bleiben 16 Punkte für Bendixen. Die Motorradfahrerin erinnert sich an die Gelassenheit, die ihr Vorgänger Tony Bauer ausgestrahlt hat und lächelt alle schlechten Bewertungen weg. Sie müsse unbedingt weiterkommen, sonst gäbe es von Bauer "Kopfnüsse". Gesagt, getan: Trotz schlechtester Punktwertung kommt Bendixen durch das Publikumsvoting weiter.

Abgesehen von der harten Llambi-Kritik gegenüber Ann-Kathrin Bendixen ist die von "Moulin Rouge" inspirierte Show ein großes Highlight. Detlef Soost entdeckt seine weibliche Seite und tanzt als "Delfine" in Drag Charleston. "Meine Frau findet's nicht so gut, die hat Angst, dass ich dabei bleibe", scherzt er und freut sich über 26 Punkte. Seinen Platz als Familienvater behauptet Soost dann beim Tanzdreier mit Ekaterina Leonova und Mariia Maksina. Er stiehlt den Frauen bei seinem Tango mit Leidenschaft, Power und Drama die Show. Volle Punktzahl!

NFL-Moderatorin Jana Wosnitza schrammt derweil im Paartanz zu P!nks "Raise Your Glass" mit 29 Punkten vorbei an der Höchstpunktzahl. Jorge González lobt die 30-Jährige in den höchsten Tönen: "Deine Aura, deine Persönlichkeit! Das ist der Wahnsinn! Ich weiß nicht, was sie hat getrunken – ich will das auch!" Mit einer Menage à Trois zu "Bad Romance" zeigt Wosnitza volle Frauenpower. Sie strahlt inmitten der beiden Herren. Llambi ist begeistert: "Du hast bombig abgeliefert."