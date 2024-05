Thomas Gottschalk zieht über Berlin her: "Erzeuge gerade einen Shitstorm"

Erst kürzlich bestätigte Thomas Gottschalk seinen bevorstehenden Umzug ins Münchner Umland. In seinem Podcast "Die Supernasen" zeigte sich der 73-Jährige nun überrascht vom regen öffentlichen Interesse an seiner Wohnsituation. "Es ist so, dass man natürlich auch immer noch in dem Wahn lebt, dass man Dinge tun kann, die normale Menschen tun – ohne, dass andere Leute davon in irgendeiner Form Notiz nehmen", erklärte Gottschalk im Gespräch mit seinem Podcast-Partner Mike Krüger. "Die Zeiten sind allerdings vorbei."

"In München kann man es noch gut aushalten", befand auch Mike Krüger, der selbst in Hamburg lebt und sich in der bayerischen Metropole "immer sehr wohlgefühlt" habe. Gottschalk spielte den Ball zurück: "Ich muss auch sagen, dass Hamburg für mich eine Alternative zu München wäre, die einzige eigentlich." Die norddeutsche Großstadt erinnere ihn an London. "Und ich habe mein Herz ja schon ein bisschen an London verloren", gestand er. "Hamburg geht ein bisschen in die Richtung, allerdings auch, was das Wetter betrifft." Von seinem Umzug nach Bayern im Sommer erwarte sich Gottschalk indes vor allem Sonnenschein: "Ich hoffe, dass das Wetter in München mich an das Wetter in Baden-Baden erinnert."