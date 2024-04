Thomas Gottschalk bestätigt Umzug - Promis freuen sich

Thomas Gottschalk war jahrelang in den USA zu Hause. Danach verlegte der Entertainer seinen Wohnsitz nach Baden-Baden in eine Dachwohnung. Nun steht der nächste Umzug bevor. Reaktionen von seiner zukünftigen prominenten Nachbarschaft gab es bereits jetzt schon.

Der TV-Showmaster, derzeit in Baden-Württemberg wohnhaft, bestätigte entsprechende Medienberichte auf seinem Instagram-Account. "Nachdem es in Baden-Baden im Supermarkt schon jeder gewusst hat: Es ist wahr, im nächsten Sommer ziehen wir nach München!", schrieb Gottschalk zu einem Prosecco-Schnappschuss von ihm und seiner Lebensgefährtin Karina Mroß.

Mit "München" dürfte der 73-Jährige indes den Landkreis München meinen. Fündig wurde das Paar offenbar in der Gemeinde Gräfelfing am südwestlichen Stadtrand der bayrischen Landeshauptstadt. Hier haben beide "ein Haus gekauft, das noch renoviert werden muss", wie Karina Mroß gegenüber "Bild" kundgetan hatte. Entsprechend verzögert sich der Einzug noch eine Weile.

Nachbarschaft freut sich auf den Entertainer

Die 62-Jährige freue sich schon riesig auf den Umzug, speziell auf die Nähe zum "wunderschönen Ammersee". Ebenso schnell ist das Promi-Paar aus der rund 13.000 Einwohner starken Gemeinde demnächst am Starnberger See – und noch schneller in München. Hier hatte der gebürtige Bamberger Thomas Gottschalk einst studiert und erste berufliche Schritte beim Bayerischen Rundfunk unternommen.