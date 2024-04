Habeck contra Lindner: TV-Kritik zum ZDF-Beitrag über die Ampel-Regierung

In Umfragen verliert die Bundesregierung einen Prozentpunkt nach dem anderen. Ein Grund dafür: Die unvereinbaren Ansichten der Grünen und der FDP. Eine ZDF-Reportage klärt auf.

Habeck contra Lindner Dokumentation • 30.04.2024 • 20:15 Uhr

Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) sind als Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsminister zur Zusammenarbeit gezwungen. Dennoch scheint es, als seien ausgerechnet diese beiden so grundverschiedenen Männer in einem nie enden wollenden Dauerzwist gefangen. Woher die Rivalitäten rühren und was Koalitionspartner und Wählerschaft darüber denken, will Filmemacher Bernd Reufels in seiner ZDF-Doku "Habeck contra Linder" ausloten.

72 Prozent der Deutschen sind überzeugt, dass die Konflikte zwischen Christian Lindner und Robert Habeck ein großes oder sehr großes Problem für die Arbeit der Bundesregierung sind. Das ergab eine entsprechende Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter 1.254 Menschen in Deutschland, die für die Doku herangezogen wird. In einer weiteren Umfrage bewertet mehr als die Hälfte der Befragten die jeweilige Arbeit der beiden Minister als eher schlecht.

"Wir sind selbst daran schuld" "Wir sind natürlich, wenn man so will, selbst dran schuld", räumt der ehemalige hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) ein, der in dem 45-minütigen Beitrag zu Wort kommt: "Weil, wenn man sich ständig miteinander streitet, dann darf sich niemand darüber wundern, dass die Leute das, was man gemeinsam hinkriegt, überhaupt nicht wahrnehmen."

Ähnlich sieht es auch der ehemalige Wirtschaftsweise und Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Peter Bofinger: "Das sind zwei Weltbilder", beschreibt er das Hauptproblem der beiden Minister: "Und wenn der eine in die Richtung will und der andere in die andere Richtung, dann ist da viel Dynamik und viel Spannung, aber man kommt nicht vom Fleck." Wie es dennoch weitergehen könnte, versucht der Film aufzuzeigen.

