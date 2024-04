Lebenslinien – normlos glücklich: TV-Kritik zur BR-Reportage über Carola Niemann

In dieser Folge der BR-Reihe steht die Verlegerin eines Lifestyle-Magazins im Mittelpunkt. Das Magazin soll zeigen, dass Schönheit keine Norm ist, sondern überall gefunden werden kann.

Senta Berger und Michael Verhoeven waren über ein halbes Jahrhundert lang verheiratet, nun ist der Regisseur tot. Frau und Kinder hielten in München bewegende Abschiedsreden.

Senta Berger hält bewegende Rede am Grab: "Michael war mein Leben"

Mit der eigenen Tochter kehren die Zweifel zurück

So wuchs Carola Niemann als einziges schwarzes Kind in einem Kinderheim im Allgäu auf. Dort wurde ihr immer wieder schroff gezeigt, dass sie angeblich "anders" ist. In der Schule häufen sich Probleme – wegen ihrer Legasthenie. Aber auch, weil sie wegen vermeintlicher Pummeligkeit kritisiert wird. Doch anstatt sich zu verbiegen, die Rückschläge und Anfeindungen zu internalisieren und sich anzupassen, findet sie ihren eigenen Weg.