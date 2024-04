Senta Berger hält bewegende Rede am Grab: "Michael war mein Leben"

Senta Berger und Michael Verhoeven waren über ein halbes Jahrhundert lang verheiratet, nun ist der Regisseur tot. Frau und Kinder hielten in München bewegende Abschiedsreden.

"Michael war mein Leben": Schauspiellegende Senta Berger nahm mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Ehemann Michael Verhoeven, der nach über fünf Jahrzehnten der Ehe im Alter von 85 Jahren verstarb. Verhoeven, ein renommierter Filmemacher, wurde am vergangenen Freitag im privaten Kreis auf einem Waldfriedhof in Grünwald nahe München beigesetzt.

Bereits am 22. April musste Berger den Verlust ihrer großen Liebe betrauern. Bei der Beerdigung sprachen Verhoevens Söhne, Simon und Luca, und auch ihre Mutter Berger einige Worte zur Trauergemeinde, wie "Bild" berichtet. In tiefer Trauer äußerte Simon Verhoeven: "Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft." Senta Berger selbst verlieh ihren Gefühlen laut "Bild" mit folgenden Worten Ausdruck: "Ich kann nur sagen, dass ich jetzt nichts sagen kann. Denn alles, was ich jetzt sagen könnte, würde es kleiner machen, als es ist."