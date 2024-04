Ina Müller beim "Eurovision Song Contest" 2024

Am 11. Mai findet das diesjährigen ESC-Finale statt. Acht Jahre lang verkündete Barbara Schöneberger die deutschen Jurypunkte. 2023 übernahm die Aufgabe Elton . In diesem Jahr wird Ina Müller die Ehre haben.

13 Jahre sind vergangen, seit Ina Müller beim "Eurovision Song Contest" 2011 die deutschen Jurypunkte verkündete. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag bekannt gab, kehrt die Sängerin und TV-Moderatorin ("Inas Nacht") nun in ihre Rolle als "Spokesperson" für Deutschland zurück.

Demnach wird sich Müller am Samstag, 11. Mai, beim diesjährigen ESC-Finale aus einem NDR-Studio in Hamburg zu Wort melden und die Punkte der bislang noch nicht bekannten deutschen Jury verkünden.

Beim Wettbewerb für Deutschland antreten wird der 29-jährige Isaak aus Minden mit dem Titel "Alway On The Run". Der Singer-Songwriter setzte sich im deutschen Vorentscheid am 16. Februar gegen bekannte Stimmen wie Max Mutzke und Marie Reim durch. Die Wettquoten prophezeien den in Sachen ESC-Misserfolg gebeutelten Deutschen allerdings auch 2024 wieder eine Pleite: Isaaks Siegchancen liegen demnach bei unter einem Prozent.