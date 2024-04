"Die Spur der Knochen": Kritik zum Thriller mit "Haus des Geldes"-Star Álvaro Morte

Mario (Álvaro Morte) ist Angestellter in einem Fundbüro. Er liebt seine Arbeit, und er liebt die oft beschädigten Objekte, die Tag für Tag auf seinem Tisch landen. Das gilt auch für den kleinen Koffer, den die Polizistin Helena (Verónica Echegui) eines Tages vorbeibringt. Der Koffer stammt aus Grabungen am örtlichen Fluss – und er enthält das Gerippe eines Babys. Der grausige Fund schockiert Mario, doch noch mehr schockiert ihn die Behäbigkeit, mit der sich die Polizei der Sache annimmt. Also beschließt Mario, den Fall in eigene Hände zu nehmen. Ein durchweichter Zettel im Koffer führt ihn in ein Luxushotel, wo er auf eine grausame Geschichte stößt ...