Rätselhafte Phänomene: Springfluten und Polsprünge: Kritik zur TV-Doku

Warum donnern alljährlich im Frühjahr Riesenwellen den Amazonas hinauf? Warum trocknen manchmal Venedigs Kanäle aus? Und wie kommen spitze "Schneemönche" in die Atacama-Wüste? – All das klärt die "Terra X"-Reihe "Rätselhafte Phänomene" in faszinierenden Bildern auf.

Rätselhafte Phänomene: Springfluten und Polsprünge Doku • 28.04.2024 • 19:30 Uhr

Wellen, die flussaufwärts donnern, Schmetterlinge, die in Riesenschwärmen ihr Ziel über tausende von Kilometern finden. Trockene Kanäle im so häufig überflutenden Venedig: Wie kommen all diese Phänomene zustande. Geowissenschaftler klären in der "Terra X"-Reihe "Rätselhafte Phänomene" darüber auf. Das Magnetfeld der Erde, Sonne und Mond mitsamt der von ihnen hervorgerufenen Gezeiten werden als Ursachen ausgemacht, nicht ohne sich den Wundern der Natur optisch hinzugeben. Zweimal am Tag rollen im Frühjahr riesige Wassermengen den Amazonas hinauf, das Naturwunder zieht Surfer aus aller Welt magisch an. Die "pororocas" ("Großes Brüllen") werden jeweils im Februar und März, wenn der Amazonas selbst nur wenig Wasser führt, bei Voll- und Neumond die Mündung hinaufgedrückt. Bis zu fünf Meter werden die Wellen hoch, die auch sämtliche Uferregionen überschwemmen.

Venedig wird andererseits immer wieder von gewaltigen Hochwasserständen gepeinigt. Aber es gibt auch bisweilen die Meldung, dass Venedigs Kanäle plötzlich trocken liegen. Mangelnder Regen, wie 2023, trägt daran Schuld, aber auch eine besondere Konstellation von Sonne und Mond, die den Pegel bei Ebbe besonders stark sinken lässt. Zudem presst hoher Luftdruck Wasser aus der Lagune heraus. Die "penitentes", der "Büßende Schnee" in den Anden am Rande der Atacama-Wüste, meterhoch aufragende Zipfelmützen, hat seine Ursache wiederum in der Sonnenkraft, die Eis und Schnee verdampfen lässt, ohne flüssig zu werden.

Eine weitere Folge ist am Sonntag, 05. Mai, um 19.30 Uhr, im Programm.

Rätselhafte Phänomene: Springfluten und Polsprünge – So. 28.04. – ZDF: 19.30 Uhr