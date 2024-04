Wer überträgt was?

So siehst Du die Endspiele in DFB-Pokal, Champions League und Co. Live

Die Fußball-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Während in der Bundesliga vier Spieltage vor Schluss die Meisterschaft durch Bayer Leverkusen schon entschieden ist, stehen in den nationalen und internationalen Pokalwettbewerben noch die letzten Entscheidungen an. prisma gibt einen Überblick, wie Du live dabei sein kannst.

