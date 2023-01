"Bembers" ist tot: Fränkischer Kult-Comedian Roman Sörgel war erst 56

Seine Kultfigur "Bembers" hob Sörgel 2011 aus der Taufe. 2016 bekam sein langhaariges Rocker-Alter-Ego sogar eine eigene TV-Show im Bayerischen Fernsehen: die "Rock-and-Roll-Garage". Mit Anarcho-Comedyprogrammen wie "Voll in die Fresse!" und "Alles muss raus" machte er sich in ganz Deutschland einen Namen. Daneben war Sörgel alias "Bembers" gern gesehener Gast bei "Kabarett in Franken", auch gastierte er in Formaten wie "TV total", "Quatsch Comedy Club" und "Nightwash". 2018 versuchte er sich sogar als Schauspieler: Im Franken-"Tatort" "Ich töte niemand" war er in einem Gastauftritt zu sehen.