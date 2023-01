"Deutschland im Ernstfall" (ARD Wissen): Wie verhindern wir den Blackout?

Die zweiteilige Dokureihe "Deutschland im Ernstfall" führt Moderatorin Lena Ganschow (im Bild) auch in ein Pumpspeicherwerk. Hier will sie herausfinden, wie sicher die Stromversorgung in Deutschland ist. Sie steht hier in einer Halle der Schluchseewerk AG. Fotoquelle: ARD / Joachim Walther