Prinz Harry schießt in neuem Interview gegen Familie – und hofft auf Versöhnung

Prinz Harry war am Sonntag gleich in zwei TV-Interviews zu sehen. Unter anderem ging es darin um seine Trauer nach dem Tod seiner Mutter Diana und einen handfesten Streit mit Bruder William.

Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem Prinz Harry nicht mit neuen Vorwürfen an das britische Königshaus für Aufsehen sorgt. Schon bevor am 10. Januar offiziell seine Biografie "Spare" erscheint, sickerten viele Details aus dem Buch durch. Und vor die TV-Kameras wagte sich Harry auch schon wieder – und das gleich zweimal. Zunächst gab er am Sonntag dem britischen Fernsehsender ITV Auskunft, in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde dann auch noch ein Interview im Rahmen der CBS-Sendung "60 Minutes" ausgestrahlt. Die erneut expliziten Ausführungen über das Königshaus dürften die britischen Royals nicht gerne hören.

Einmal mehr ginge es um "die Wahrheit", hatte Harry im Vorfeld des Gesprächs mit ITV-Journalist Tom Bradby kundgetan. Was für den Ex-Royal dazu zählt, könne er erst jetzt, nach seinem Ausstieg aus "der Institution" äußern – ein Narrativ, den er und seine Frau Meghan seit Veröffentlichung der Netflix-Doku "Harry & Meghan" nähren: "38 Jahre wurde meine Geschichte von verschiedenen Leuten erzählt. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, meine Geschichte selbst zu erzählen."

Trotz der zuletzt großen Differenzen habe er den Glauben in die Monarchie nicht verloren, versicherte Harry. Sollte seine Familie Gesprächsbedarf haben, stünde dem von seiner Seite nichts im Wege, die Initiative müsse aber der Palast ergreifen. "Ich liebe meinen Vater, ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Familie. Nichts an diesem Buch beabsichtigt, ihnen Schaden zuzufügen", machte der 38-Jährige deutlich. Eine baldige Aussöhnung sah Harry indes skeptisch: "Vergebung ist 100 Prozent eine Möglichkeit. Aber im Moment erkenne ich weder William noch meinen Vater wieder – und sie mich auch nicht."

ITV-Interview am Montag bei RTL zu sehen Thema des Interviews mit ITV, das RTL hierzulande exklusiv am Montag, 9. Januar, 17 Uhr, ausstrahlt, war auch die Trauerphase nach dem Verlust seiner Mutter Diana. Er habe damals nur bei der Beerdigung geweint, erinnerte sich Harry gegenüber Tom Bradby. Stattdessen habe er sich schuldig gefühlt: "Es gab 50.000 Blumensträuße für unsere Mutter, wir schüttelten den Leuten die Hände und lächelten." Das habe ihn und seinen Bruder William als Kinder überfordert: "Wir konnten nicht verstehen, warum ihre Hände nass waren, aber es waren all die Tränen, die sie wegwischten."

Ihn habe es sehr belastet, dass offenbar alle Menschen nach dem Tod Dianas imstande waren, Tränen zu vergießen, aber: "Die beiden Menschen, die ihr am nächsten standen, die beiden Menschen, die sie am meisten liebte, waren in diesem Moment nicht in der Lage, irgendeine Emotion zu zeigen."

Im zweiten großen Enthüllungsinterview mit US-Moderator Anderson Cooper teilte Harry außerdem seine und Williams jahrelange Hoffnung, ihre Mutter würde einfach wieder auftauchen. "Ich glaubte, es sei vielleicht Teil eines Plans. Dass sie uns eines Tages anrufen würde und wir dann wieder vereint wären", erinnerte sich Harry. Losgelassen hätten ihn diese Gedanken lange nicht, auch im Erwachsenenalter sei der Umgang mit dem Verlust noch sehr präsent: "Ich habe ständig versucht zu weinen. Ich habe mich sogar auf mein Sofa gesetzt und bin so viele Erinnerungen an meine Mutter durchgegangen, wie ich nur finden konnte."

Abgesehen von Erinnerungen an seine Mutter sprach Cooper seinen Interviewpartner auch auf den handfesten Streit mit Prinz William an, den es gegeben haben soll. "Wir waren in der Küche. Und seine Frustration wuchs und wuchs und wuchs. Er brüllte mich an. Ich schrie zurück", schilderte Prinz Harry die Vorkommnisse aus seiner Sicht. "Er drehte durch und er stieß mich auf den Boden. Er hat mich umgeworfen. Ich bin auf der Hundeschüssel gelandet. Ja, ich habe mich am Rücken verletzt."

Auch wegen dieser Enthüllung herrscht aktuell Funkstille zwischen Harry und seiner Familie. Die Hoffnung auf eine Versöhnung habe er aber nicht aufgegeben, wie er auch gegenüber US-Journalist Cooper klarmachte. "Ich würde mich wirklich darauf freuen, dieses Familienelement wiederzuhaben", hoffte Prinz Harry. "Ich freue mich darauf, eine Beziehung zu meinem Bruder zu haben. Ich freue mich darauf, eine Beziehung zu meinem Vater und anderen Familienmitgliedern zu haben."