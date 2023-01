Claire Danes wird mit 43 Jahren noch einmal Mutter.

Claire Danes und Hugh Dancy sind seit 2009 verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zu dem Filmdrama "Spuren eines Lebens" (2007). Ihre bis dato bekannteste Rolle verkörperte Danes jedoch in der TV-Serie "Homeland". Für ihre Darstellung in der Thrillerserie gewann die Schauspielerin jeweils zwei Golden Globes und zwei Emmys.

Wie sich die Schwangerschaft auf ihren Job auswirkt, ist noch nicht bekannt. Bei ihren ersten beiden Kindern war Danes unterschiedlich vorgegangen. Während sie bei ihrer ersten Schwangerschaft noch bis zum achten Monat drehte, legte sie vor Jahren eine Pause ein. Aktuell stehen allerdings keine Dreharbeiten an. Die Mini-Serie "Fleishman is in Trouble" ist bereits abgedreht und soll noch im Frühjahr 2023 bei Disney+ starten.