Dschungelcamp 2023: Woher kennt man Tessa Bergmeier?

"Genau so, wie jemand anderes die Einstellung hat, keine Menschen zu essen, möchte ich keine Lebewesen essen", erklärt Tessa Bergmeier (33) im RTL-Interview. Na, ob sie sich mit dieser Einstellung im australischen Dschungel durchschlagen kann? Das Model sieht die Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (ab Freitag, 13. Januar, um 21.30 Uhr, RTL) jedenfalls als "die perfekte Bühne", um über Veganismus und ihre Wertvorstellungen zu sprechen. "Das ist auch eine Form von Aktivismus", so die 33-Jährige. Sie sei mittlerweile reif genug, bewusst keine Sterne – sie meint die Belohnung für Essensprüfungen – mit ins Camp zu bringen.

Durch GNTM wurde Tessa bekannt

Man kennt die kesse Brünette aus "Germany's Next Topmodel" (2009). Ihre regelmäßigen Ausraster stempelten Bergmeier schließlich als TV-Zicke ab. "Es ist einfach nur ein modernes Wort für Hexe, einer Frau, die ihre Meinung sagt", kontert sie mit Augenzwinkern auf negative Kommentare. "Wer mich so nennen will, soll mich so nennen – I don't care." Auch auf ihr Äußeres scheint der Reality-TV-Star nicht besonders viel Wert zu legen: "Also, es wäre schon schön, wenn ich nicht 20 Pickel hätte, die alle gleichzeitig sprießen, aber Optik ist mir noch nie wirklich wichtig gewesen".