Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht: ARTE-Doku über Existenzängste

Krieg und Krisen haben die vergangenen Monate und Jahre geprägt. Immer mehr Menschen leiden auch hierzulande unter begründeten Existenzängsten. Ein ARTE-Themenabend dreht sich um die Spannungen der modernen Gesellschaften.

Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht Dokumentarfilm • 10.01.2023 • 20:15 Uhr

Lange galt das Versprechen von einem Leben in Wohlstand und Sicherheit, welches sich mit der europäischen Nachkriegsordnung verband. Doch immer öfter gerät das vertraute soziale Gefüge unter Druck, wie der Dokumentarfilm "Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht" zeigt. Die Regisseure Katharina Wolff und Valentin Thurn können in dem Beitrag, den ARTE in deutscher Erstausstrahlung und als Auftakt eines Themenabends ausstrahlt, an konkreten Beispielen belegen, dass immer mehr Mitmenschen auch dann nur knapp über die Runden kommen, wenn sie gleich mehrere Jobs gleichzeitig schultern.

Offensichtlich werden die Zeiten härter. Die Folge: Rund ein Drittel der Beschäftigten in Europa lebt in permanenter Unsicherheit – was ihre wirtschaftliche Situation, aber auch ganz allgemein ihre Zukunftszuversicht angeht. Inflation, Energiekrise und die noch immer unübersehbaren Auswirkungen des Angriffskriegs in der Ukraine mit möglichen neuen Fluchtbewegungen und eines Tages immensen Wiederaufbaukosten verdüstern die Lage zusätzlich.

Doch die gefühlte Hoffnungslosigkeit setzt nicht nur zunehmend der Psyche derjenigen zu, die von Abstiegsängsten betroffen sind. Auch das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit nicht nur des Sozialstaats, sondern insgesamt in die Selbstregulierungskräfte der Demokratie droht zu erodieren. Die Filmemacher stellen junge und alte Menschen aus verschiedenen Ländern Europas vor und begleiten sie bei ihrem beschwerlichen Alltag in einem prekären Umfeld.

ARTE setzt den Abend um 21.45 Uhr mit der ebenfalls erstausgestrahlten Dokumentation "Nord Stream 2" über die Zerreißprobe Europas bei der Energiesicherheit sowie um 22.40 mit der Doku "Panik vor Putin" fort. In diesem Film geht es um die konkreten Kriegsängste etwa im Baltikum – ebenfalls gezeigt in deutscher Erstausstrahlung. Der Themenblock rundet sich um 23.35 Uhr mit der Dokumentation "Amerika in Aufruhr", in der es unter anderem um den berüchtigten "Sturm aufs Kapitol" am Ende der Amtszeit von Donald Trump geht.

Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht – Di. 10.01. – ARTE: 20.15 Uhr