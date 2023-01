"Die Küchenschlacht" wird 15: So laufen die Jubiläumssendungen

Normalerweise treten in der "Küchenschlacht" Hobbyköche gegeneinander an und wetteifern um den Wochensieg. Doch nun feiert die ZDF-Sendung Jubiläum und stellt für eine Woche das Konzept um.

Seit Januar 2008 heißt es im ZDF täglich um 14.15 Uhr: "An die Töpfe, fertig, los!" Normalerweise läuft das so ab: Jeden Montag treten in der "Küchenschlacht" sechs talentierte Hobbyköche gegeneinander an, und jeden Tag scheidet ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus, bis am Freitag zwei Kandidaten im Finale gegeneinander antreten. Die Kandidaten werden von einer prominenten Köchin oder einem prominenten Koch, der gleichzeitig als Moderator durch die Sendung führt, unterstützt. Über das Weiterkommen entscheidet Folge für Folge ein Gast-Juror.