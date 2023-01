"Hart aber fair": So kam Louis Klamroths Debüt bei den Zuschauern an

Sein Debüt wurde mit Argusaugen beobachtet: Am Montag moderierte Louis Klamroth zum ersten Mal "Hart aber fair". Die Reaktionen fielen wenig überraschend gemischt aus. Auch ein Rechenfehler des 33-Jährigen entging aufmerksamen Beobachtern nicht.

Prominenter Wechsel zum Start des Jahres: Nach 22 Jahren und rund 750 Sendungen zog sich Frank Plasberg als Moderator bei "Hart aber fair" zurück und gab seine Position an Louis Klamroth ab. Am Montagabend moderierte der Partner von Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zum ersten Mal die ARD-Polittalkshow. Doch wie kam das Debüt des 33-Jährigen beim ARD-Publikum an?