Dschungelcamp-Zoff: Fußbruch bei Tessa Bergmeier – wann soll das passiert sein?

In einer Instagram-Story hatte die frühere GNTM-Teilnehmerin schon angedeutet, dass ein anderer Dschungelcamper ihr einst den Fuß gebrochen habe. Auf Nachfrage von RTL wurde sie dann konkrekt: Cosimo Citiolo soll verantwortlich gewesen sein. Was Tessa stört: Cosimo habe sich danach nicht nach ihr erkundigt. Und das, obwohl die alleinerziehende Mutter zweier Töchter wochenlang Gips habe tragen müssen.

Wann und wo soll es zu Tessas Fußbruch gekommen sein?

Passiert sein soll es in der RTL-Show "König der Kindsköpfe". Bei einem Beachsoccer-Spiel stießen die beiden zusammen. Wer daran Schuld war, darüber herrscht Uneinigkeit. "Er hat mich einfach umgerannt", sagt Tessa. "Sie ist auf mich drauf gerannt", so Cosimo. Eine wirkliche Auflösung bringt auch der VAR – also ein Video, das RTL von der Szene ausgegraben hat – nicht. Cosimo glaubt sogar, Tessa sei damals gar nichts passiert. "Da war nix gebrochen", ist er sicher. Was Tessa danach gemacht habe, wisse er nicht.