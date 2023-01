Anne Will hört auf: ARD-Talkshow geht in ihr letztes Jahr

Nach Frank Plasberg steht der nächste Abschied an: Anne Will wird als Moderatorin der gleichnamigen Talkshow aufhören. Das gab der NDR am Freitag bekannt.

Demnach schließe Anne Will eine erneute Vertragsverlängerung für die bisherige Sendung zugunsten neuer Projekte aus, über die sie sich auch mit dem NDR bereits im Gespräch befindet. "Am 31.12.2023 endet mein Vertrag mit dem NDR, nach dann 16 Jahren politischer Talkshow im Ersten, knapp zwölf davon auf dem legendären Sonntagabend. Ich habe die Sendung immer außerordentlich gerne gemacht und bin unendlich dankbar für das Vertrauen in meine journalistische Arbeit und den großen Erfolg unserer Sendung", sagt Anne Will.

Mit mangelndem Erfolg dürfte der Abschied nicht zusammenhängen, im Gegenteil. Die zurückliegenden beiden Jahre waren laut NDR die erfolgreichsten seit dem Start von "Anne Will" 2007 - im Jahr 2022 verfolgten im Schnitt mehr als 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Talk am Sonntagabend, das entspricht einem Marktanteil von herausragenden 15,1 Prozent.

"Ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. 2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven", sagte Anne Will.

"Wenn Anne Will sich Ende des Jahres verabschiedet, hat sie über 16 Jahre den Polittalk im Ersten geprägt. Dies war und ist nur möglich, weil sie sich persönlich und mit ihrer Sendung immer weiterentwickelt hat. Dass sie diesen Weg nun konsequent weiterverfolgt und sich neuen Herausforderungen stellt, ist bewundernswert, macht sie aber als politische Journalistin eben auch aus", sagte Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin. Und NDR Intendant Joachim Knuth sagte: "Anne Will hat die politische Diskussion im Land über viele Jahre mit großem Erfolg geprägt: Sie informiert, überrascht, manchmal provoziert sie auch."

Über eine Nachfolge für das sonntägliche Format sind der NDR und die ARD in Gesprächen.