"Frühling" im ZDF: Wie in kleiner, eiskalter Engel

Ein auffällig empathieloses kleines Mädchen sorgt in "Frühling" für Wirbel. Dorfhelferin Katja Baumann möchte der Familie der neunjährigen Stella unter die Arme greifen.

"Frühling – Kleiner Engel, kleiner Teufel" Melodram • 15.01.2023 • 20:15 Uhr

Ach, das gute alte Dorfleben: Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, und die Kinder spielen in der Natur. Auf dem Land ist die Welt noch in Ordnung, möchte man meinen. In dieser Folge der "Frühling"-Reihe weicht das Buch von Natalie Scharf jedoch vom gewohnt einträchtigen Klischee der mitfühlenden Dörfler ab. Fragwürdige Eltern-Kind-Beziehungen rücken in den Vordergrund – ein Thema, dem sich die Drehbuchautorin und der Regisseur Thomas Kronthaler über die Figur eines Mädchens nähern, das stellvertretend für vernachlässigte Kinder zu stehen scheint. Titel des Films: "Kleiner Engel, kleiner Teufel".

Stella Lamprecht (Katharina Weitzendorf) wirkt auf den ersten Blick wie ein blonder Engel. Sie scheint sich liebevoll um ihren kleinen Bruder zu kümmern. Doch das ist eine Durchtriebenheit, die sie gekonnt vor ihren Mitmenschen zu verbergen versteht – sogar vor ihren eigenen Eltern. Dass sie einen Bienenschwarm aufmischte und ein Kleinkind ungeschützt im Wald zurückließ, kann sie vorerst vertuschen. Es bleibt im Film jedoch nicht nur bei dieser niederträchtigen Aktion.

Die Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) kommt erst dann ins Spiel, als es bei Familie Lamprecht an Aufsichtspersonen mangelt, da die Mutter mit ihrem Jungen eine Weile im Krankenhaus bleiben muss. Der berufstätige Vater ist, wie man es so kennt aus solchen Geschichten, permanent überfordert und wird den Launen seiner drei Kinder nicht Herr. Indes kämpft Katja an zwei Fronten: Ihr Ziehsohn Adrian (Kristo Ferkic) lässt sich mit den falschen Freunden ein und droht in ein fragwürdiges soziales Milieu abzudriften...

Erst als Katja mehr Zeit mit Stella verbringt, schöpft sie langsam Verdacht: Es kann in dieser Familie nicht mit rechten Dingen zugehen, so unbeteiligt, so empathielos sich die Kleine im Alltag bewegt. "Wie ein kleiner, eiskalter Engel" beschreibt die Dorfhelferin die beinahe diabolischen Züge des Mädchens. Hat sie das Recht, sich in diese private Angelegenheit einzumischen?

Was kann wirklich derart dissoziale Verhaltensweisen auslösen kann, wird im Film dann doch etwas kurz abgehandelt. Nichtsdestotrotz greift dieser Sonntagabendfilm ein selten behandeltes Thema auf.

"Frühling – Kleiner Engel, kleiner Teufel" – So. 15.01. – ZDF: 20.15 Uhr