"In den Augen von Johnny Depp": ARTE-Porträt über einen Hollywood-Star wider Willen

Mit ungewöhnlichen Rollen eroberte Johnny Depp einst Hollywood - dabei wollte er eigentlich Rockstar werden. Eine ARTE-Doku blickt zurück auf die Anfänge des Schauspielers in der Traumfabrik.

"In den Augen von Johnny Depp" Dokumentation • 15.01.2023 • 22:15 Uhr

Jack Sparrow, der verrückte Hutmacher, Edward mit den Scherenhänden, Willy Wonka – das sind nur einige der vielen bemerkenswerten Charaktere, die Johnny Depp in den letzten Jahren verkörperte. Durch die außergewöhnlichen Figuren, denen er Stimme und Gesicht verlieh, wurde er zu einem der bestbezahlten und prominentesten Schauspieler der Filmgeschichte. Keine Rolle gleicht der anderen, und Depps Talent, sich zu wandeln und gerade Außenseiterfiguren zu einem einzigartigen Ereignis werden zu lassen, macht sich im Laufe seiner Karriere stark bemerkbar. Doch wer ist eigentlich dieser Mann, der hinter all den legendären Film-Figuren steckt? Regisseur Régis Brochier gewährt in der nun erstmals ausgestrahlten Dokumentation "In den Augen von Johnny Depp" Einblicke in die Anfänge der Karriere des heute 59-Jährigen, der eigentlich gar kein Schauspieler werden wollte. Zur Einstimmung zeigt ARTE um 20.15 Uhr den Thriller "Donnie Brasco" mit Depp und Al Pacino in den Hauptrollen.

Fans des Ausnahmetalents wird es vermutlich gut tun, ihren Star an diesem Fernsehabend einmal fernab der schlagzeilenträchtigen gerichtlichen Schlammschlacht zu erleben, die er sich seit Monaten mit seiner Ex-Partnerin Amber Heard liefert. Mit alten Aufnahmen und Interviewausschnitten bekommt das Publikum den frühen Werdegang und die ersten wichtigsten Stationen des Hollywoodstars vor Augen geführt. Der Story, wie er den Sprung vom arbeitslosen Punkrocker zum erfolgreichen Schauspieler schaffte, mutet noch immer etwas Märchenhaftes an. Trotz allem. Natürlich werden auch die Rollen, die Depp zum Erfolg verhalfen, im Film aufgegriffen: Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein konnten und eigentlich immer polarisierten. Eine Wandelbarkeit, die staunen lässt. Was für ein Potenzial!

"Zwar erzählen uns all diese Gesichter etwas über den außergewöhnlichen Hollywood-Darsteller, doch kein Bild zeigt ihn uns so unverstellt wie dieses Porträt eines jungen Rockmusikers", heißt es gleich in der ersten Minute der Doku: Als junger Mann verschlug es ihn von Florida nach Los Angeles, weil er seinen Durchbruch als Musiker schaffen wollte.

Außenseiterfiguren wurden Depps Markenzeichen Der Erfolg stellte sich überraschend plötzlich ein: Nach seiner Rolle in "Nightmare – Mörderische Träume" (1984) standen ihm sämtliche Türen in der amerikanischen Filmbranche offen. "Der Wechsel vom Musiker zum Darsteller war abrupt und verwirrend", erinnert sich Johnny Depp an diese Zeit. Durch seine Rolle in "21 Jump Street – Tatort Klassenzimmer" (1987-1992) wurde der Musiker allerdings eher unfreiwillig zum Idol der damals jungen Amerikaner – und zum gefundenen Fressen für die Presse. Schnell wurde ihm der Stempel als unantastbarer schöner REbell aufgedrückt, mit dem sich Depp nie identifizieren konnte. Genauso wenig wie mit der geballten Aufmerksamkeit und seiner plötzlichen Beliebtheit.

Mit der Zeit verkörperte der Ex-Partner der "Joe le taxi"-Sängerin Vanessa Paradis immer mehr Außenseiterfiguren, denen er seinen Stempel aufdrückte. Schräge Typen, wie Captain Jack Sparrow ("Fluch der Karibik"), Willy Wonka ("Charlie und die Schokoladenfabrik") und der verrückte Hutmacher ("Alice im Wunderland"). Alles sieht nach einem strahlenden Erfolg, nach einem Dasein auf der Sonnenseite des Lebens aus. Doch schon bald macht es den Anschein, als wäre der Vater von zwei Kindern immer mehr in der Schattenseite von Hollywood gefangen. Irgendwann kamen dann die diversen Negativ-Schlagzeilen. Höhepunkt ist schließlich der Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard.

Ein wichtiger Film in Depps Karriere war "Donnie Brasco" (1997, Regie: Mike Newell), in welchem er den FBI-Agenten Joseph Pistone spielt, der als verdeckter Ermittler in eine New Yorker Mafia-Familie eingeschleust wird. Neben Depp, der mit einem taffen Auftritt zu glänzen weiß, sind auch Al Pacino, Anne Heche und Michael Madsen zu sehen.

"In den Augen von Johnny Depp" – So. 15.01. – ARTE: 22.15 Uhr