Kraftakt fürs Klima: Chancen und Risiken von erneuerbaren Energien

In der Doku "Kraftakt fürs Klima – Wege aus dem Notstand" von Regisseur Roland May dreht sich alles um erneuerbare Energien in Deutschland. Experten aus unterschiedlichen Bereichen geben Einblicke in die Chancen und Risiken der Energiewende.

Schon vor der "Fridays for Future"-Bewegung richteten sich zahlreiche Experten, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten mit dem Appell an die Regierung, endlich auf erneuerbare Energien umzusteigen und die dafür nötigen Investitionen zu forcieren. Kommt sie nun etwas tatsächlich, die viel beschworene Energiewende? Nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine – und der daraus resultierenden Abwendung von russischem Gas ist die Energiefrage zumindest das Debattenthema Nummer eins in der Politik und Industrie. Neue Ideen und Modelle stehen aktuell auf dem Prüfstand. Roland May wirft in seiner Dokumentation "Kraftakt fürs Klima – Wege aus dem Notstand" einen genauen Blick auf die Debatte.