"Doc Caro" verlässt SAT.1 und wechselt zu VOX

Dr. Carola Holzner alias "Doc Caro" gehört zu den bekanntesten Notärztinnen in Deutschland. Während der COVID-19-Pandemie schilderte sie ihre Erfahrungen als Notärztin und Intensivmedizinerin in diversen TV-Sendungen. Nun bekommt sie bei VOX ihre eigene Doku-Reihe.

Im Oktober 2019 begann Dr. Carola Holzner als "Doc Caro" mit der Produktion von Videos auf Facebook, Instagram und YouTube. Deutschlandweit bekannt wurde sie durch ihre Besuche in Radio- und Fernsehsendungen, in denen sie während der Corona-Pandemie ihre Erfahrungen als Notärztin teilte.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit VOX und RTL Deutschland", erklärt die 41-Jährige in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. "Unser gemeinsamer Wunsch ist es, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie für Medizin und ihre Gesundheit zu begeistern und spannende Einblicke in gesellschaftlich relevante Medizinthemen zu geben." Die Ärztin wird in ihrer eigenen Doku-Reihe und verschiedenen Magazinen von RTL zu sehen sein. "Gesundheit geht uns alle etwas an. Ich kann es nicht abwarten", freut sie sich.