Jeremy Clarkson verliert nach Hasskolumne gegen Meghan seine Amazon-Shows

Bei vielen Beobachtern des britischen Köngshauses steht Herzogin Meghan im Zentrum der Kritik – so wie auch bei Jeremy Clarkson. Der Moderator, der mit dem BBC-Automagazin "Top Gear" bekannt wurde, hatte kurz vor Jahresende eine Hasskolumne über die Ehefrau von Herzog Harry in der Boulevardzeitung "Sun" veröffentlicht. Der Text hatte für internationales Aufsehen gesorgt und etliche Beschwerden nach sich gezogen. Nun entschuldigte sich der Journalist für die drastische Wortwahl.

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der 62-Jährige ein ausführliches Statement. "Ich habe allen, mit denen ich arbeite, geschrieben, wie sehr es mir leidtut, und am Weihnachtsmorgen habe ich auch Harry und Meghan in Kalifornien gemailt, um mich zu entschuldigen", schrieb er.

Nach der Veröffentlichung des Artikels kritisierten mehrere Abgeordnete und sogar Clarksons Tochter Emily den Text. Die Medienaufsicht verzeichnete eine Rekordzahl an Beschwerden. Daraufhin teilte der 62-Jährige mit, dass das von ihm formulierte Gewaltszenario lediglich eine Anspielung auf die Serie "Game of Thrones" gewesen sei. Er sei sich nicht darüber bewusst gewesen, welchen Schäden er mit den Ausführungen anrichten würde.

"Ich bin einfach nicht sexistisch und ich verabscheue Gewalt gegen Frauen. Und trotzdem scheine ich genau das zu befürworten", heißt es in der aktuellen Erklärung auf Instagram. "Ich hebe meine Hände. Das ist ein 'Mea Culpa' mit Glockengeläut." Dennoch scheint er beruflich mit Konsequenzen rechnen zu müssen: Laut "Variety" will Amazon Prime die Zusammenarbeit mit dem schon länger als streitbar geltenden Clarkson beenden. Für den Streaminganbieter moderierte der Brite zuletzt das Auto-Format "The Grand Tour" und war zudem in seiner eigenen Doku "Clarkson's Farm" als Landwirt-Novize zu sehen.