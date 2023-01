"Dexter"-Star Julian Sands wird nach Wanderung vermisst

Große Sorge um Julian Sands: Der britische Schauspieler, der u.a. aus der Serie "Dexter" bekannt ist, ist von einer Wanderung nicht zurückgekehrt.

Große Sorge um den britischen Schauspieler Julian Sands ("Dexter"): Am Freitag war der 65-Jährige zu einer Wanderung zum Mount Baldy in Kalifornien aufgebrochen. Als er nicht zurückkehrte, meldete ihn seine Familie noch am selben Tag als vermisst. Dies teilte das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino verschiedenen US-Medien mit. Eine erste Such- und Rettungsaktion musste wegen schlechter Wetterbedingungen und Lawinengefahr nach 24 Stunden abgebrochen werden. Inzwischen suchen Flugzeuge, Helikopter und Drohnen weiter nach dem dreifachen Vater.

Der Mount San Antonio, wie der rund 3.000 Meter hohe Berg offiziell heißt, ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe von Los Angeles. Wegen der schlechten Wetterbedingungen hatte das zuständige Sheriff-Büro allerdings bereits einen Tag vor Sands' Aufbruch vor Wanderungen gewarnt: "Die Bedingungen sind widrig und äußerst gefährlich. Wegen der starken Winde hat sich der Schnee in Eis verwandelt, was das Wandern extrem gefährlich macht", hieß es. Selbst erfahrenen Wanderern wurde von einem Besuch der Region abgeraten.

Der US-Bundesstaat Kalifornien wurde in den vergangenen Wochen von schweren Schneestürmen, Überschwemmungen, Erdrutschen und Schlammlawinen heimgesucht. In den vergangenen vier Wochen kamen bereits zwei Wanderer ums Leben. Julian Sands, den die Medien als einen begeisterten Bergwanderer beschreiben, lebt in der Nähe von Hollywood. Als Schauspieler ist er vor allem aus Filmen wie "Zimmer mit Aussicht" (1986), und "Arachnophobia" (1990) sowie einigen Serien bekannt. Zuletzt war er in dem Kriegsdrama "Benediction" (2021) zu sehen.