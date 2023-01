Karlsplatz: neue Comedyshow von Eva Karl Faltmeier

Kabarettistin Eva Karl Faltermeier geht heute mit der ersten Ausgabe ihrer neuen Comedy-Talkshow "Karlsplatz" an den Start. In dieser Folge beschäftigt sie sich mit dem oft schwierigen Verhältnis zwischen Eltern und Sport.

Karlsplatz Talk-Show • 19.01.2023 • 22:00 Uhr

Es war vielleicht nicht das beste Timing: Im April 2020 beschloss Eva Karl Faltermeier, als freischaffende Kabarrettistin ihre eigene Herrin über Kunst und Broterwerb zu sein. Leider fiel dieses Entschluss in eine Zeit, in der große wie kleine Bühnen landesweit geschlossen waren und das Corona-Virus ohnehin wenig Gelegenheit zum Lachen bot. Doch Eva Karl Faltermeier ist zäh: Mit der Erfahrung aus vergangenen Kabarettprogrammen kämpfte sich die alleinerziehende Mutter zweier Kinder an die Spitze der bayerischen Comedy-Welt. 2021 erhielt sie den Senkrechtstarter-Preis beim Bayerischen Kabarettpreis, den Hessischen Kabarettpreis und den Jurypreis beim Prix Pantheon "Frühreif und Verdorben". Nun ist sie quasi als Lückenfüllerin für den im Winterschlaf weilenden Hannes Ringlstetter im BR Fernsehen zu sehen.

"Karlsplatz – Talk und Tumult mit Eva Karl Faltermeier" heißt die Talk-Show, die donnerstags, um 22 Uhr, auf dem Sendeplatz von "Ringlstetter" zu sehen ist. Vier Folgen sind zunächst geplant. In der ersten Ausgabe dreht sich dabei alles um Sport oder wie die Gastgeberin sagt: "um Eltern, um Kinder, Sporteltern, Ballerinas in Stollenschuhen". In einer kurzen Stand-up-Comedy erzählt die Mutter einer 2014 geborenen Tochter und eines 2016 geborenen Sohns zunächst vom Stress als Fußballmutter, ehe sie sich zu ihren Gästen aufs Sofa begibt: Kabarettistin Martina Schwarzmann hat selbst vier Kinder. Sie selbst war als Kind das einzige Mädchen in einer Jungenfußballmannschaft, wie sie in der rund 40-minütigen Sendung erzählt.

Zwischen Handwerken und Familienfesten Schauspieler Robert Stadlober zog in jungen Jahren hingegen den Segelsport dem runden Leder vor – ein ungewöhnliches Hobby für die bergige Steiermark, in der er aufwuchs. Musikkabarettist Helmut A. Binser wiederum outet sich als leidenschaftlicher Spaziergänger. Sportliche Aufgaben muss der 42-Jährige dennoch absolvieren, ebenso wie die anderen Gäste. Am Ende ist "Karlsplatz" also eine recht bunte Mischung aus Comedy, Talk und kleinen Spielen, untermalt von der eigens für die Show gegründeten Band Randstein.

Die kommenden Sendungen werden sich um die Themen "Handwerken" (mit Theresa Reichl, Sepp Schellhorn und Maxi Schafroth am 26. Januar), "Familienfeste" (mit Susi Raith, Simon Pearce, Angelo Kelly am 2. Februar) und "Schlechte Ideen" (mit Helmut A. Binser, Luise Kinseher und Michael Ostrowski am 9. Februar) beschäftigen. Neue Folgen vom "Ringlstetter" gibt es ab Donnerstag, 2. März, nach "Ringlstetter & Zinner" (16.02.) und "Ringlstetter – Die besten Musikmomente" (23.02.).

