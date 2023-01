Deutsche Castingdirektorin Simone Bär verstorben

Der Deutschen Filmakademie zufolge starb die "kongeniale Aufstellerin", wie es in einem Nachruf der Akademie heißt, am Montag in Berlin. Bär wurde 57 Jahre alt.

"Zweifellos war sie als Casterin in Deutschland einmalig", schrieb der Regisseur Florian Gallenberger auf der Webseite der Deutschen Filmakademie. "Ihr Blick blieb nie an der Oberfläche hängen, sondern schaute in die Tiefe. In die Tiefe der Figuren, in die Tiefe der Geschichten und vor allem in die Tiefe so vieler Schauspieler, die sie mit den richtigen Rollen vermählte."