Annie Lennox im ARTE-Porträt: Popstar mit Haltung

"Sweet Dreams (Are Made of This)": Es ist einer dieser Songs, die man nur erwähnen muss, und schon löst er bei Fans das berüchtigte Ohrwurm-Phänomen aus: "Annie Lennox" ist der schlichte Titel der neuen ARTE-Dokumentation, die der Sender in deutscher Erstausstrahlung zeigt und der sich vor dem Wirken der schottischen Sängerin mit dem markanten androgynen Look verneigt. Und natürlich ist der Weg da nicht weit zu jenem Song. Mit der Nummer landete 1983 ihre damalige Band Eurythmics einen internationalen, bis heute unvergessenen Hit.