"Big Mäck: Gangster und Gold": Netflix True Crime-Doku über ein Schlitzohr

Ob Zufall oder nicht, das mag jeder für sich selbst entscheiden. Bankraub hin oder her: Dass Stellwag ein Schlitzohr ist, dürfte allerdings jedem klar sein. "Wer in Deutschland zu Geld gekommen ist, kann gar nicht anders, als noch reicher zu werden", sagt er in einem Schlüsselmoment einer Doku, die als Schilderung eines Justizskandals der 90er-Jahre beginnt und sich zu einer tragikomischen Zeitreise von den 80er-Jahren bis heute entwickelt. Man erfährt nicht nur viel über einen ziemlich eindrücklichen Typen, sondern auch einiges über eine unreflektierte, mediengeile, gierige Gesellschaft: Wenn sie gut verkauft werden, dann sehen wir doch gerne über kleine Unwahrheiten und Lügen hinweg.

In der furiosen Schlussviertelstunde demystifiziert der Netflix-Film von den Produzenten von "How to Sell Drugs Online (Fast)", "King of Stonks" und "Shiny Flakes" Stellwag dann auch. Und mit einer amtsärztlichen Bescheinigung, "haftunfähig" zu sein, könnte er eigentlich so ziemlich anstellen, was er will. Was dann auch zu dem wahrscheinlich besten Schlusssatz in einem Dokumentarfilm der letzten Jahre führt.