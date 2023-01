"ARD-History: Das rote Imperium": Infos zur Doku

Als die Filmemacher ihre Arbeit an der Doku-Serie begannen, lag der Ukraine-Krieg noch weit entfernt und war in seiner Brutalität unvorstellbar. Auch die vielen Archive in den ehemaligen Sowjet-Republiken waren Hübner und Ast damals noch einfach zugänglich. Inzwischen ist bekanntlich vieles anders. Weite Teile des einstigen Reichs haben sich unter Putin wieder fest verschlossen.

Anlass für ihre Arbeiten war das 100-Jahre-Jubiläum eines zuvor beispielloses Experiments, auf der größten Landmasse der Erde, die sich über zwei Kontinente und viele Zeitzonen erstreckt, eine neue Gesellschaftsform zu erschaffen. Was kriegerisch, aber durchaus auch hoffnungsfroh begann, entwickelte sich rasch zu einem menschenverachtenden Projekt, das Millionen von einstigen Sowjet-Bürgern den Tod brachte. 1922 gründete sich die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR). Die renommierten Russlandexperten zeigen in ihrer Großdokumentationen, wie viel (Un-)Geist vom alten Imperium noch immer lebendig ist.

Punkten können die Film-Autoren dabei mit zuvor nicht gezeigten Bildern sowie Gesprächen mit prominenten Protagonisten. "Wir haben so intensiv und expansiv in den Film-Archiven recherchiert wie noch nie zuvor", blicken Hübner und Ast auf ihr Werk zurück. "Tausende Clips, hunderte Stunden Film. Die Ausbeute ist wirklich exorbitant." Geschnitten haben sie daraus drei Doku-Teile. Die weiteren Folgen werden am Dienstag, 24. Januar, und am Mittwoch, 25. Januar, jeweils um 23.50 Uhr, ausgestrahlt.