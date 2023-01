Uli Hoeneß feiert im "Doppelpass" SPORT1-Jubiläum

Seit 30 Jahren bereichert der Sender SPORT1 die TV-Welt. Am Sonntag wird das große Jubiläum auch in der Kult-Sendung "Doppelpass" gefeiert, die seit 1995 fest zum Programm gehört. Moderator Florian König und seine Gäste blicken auf die legendären Highlights der vergangenen Jahre zurück. Dabei darf natürlich Uli Hoeneß in der Talk-Runde nicht fehlen.

Senderstart als DSF

Es war Januar 1993, als damals noch das DSF auf Sendung ging. 17 Jahre lang hieß man so, ehe es zur Umbenennung in SPORT1 kam. Wie schon zum 20. und zum 25. Geburtstag feiert der Sender in Form einer Sonderausgabe des sonntäglichen Talks: Die erste Folge des "Stahlwerk Doppelpasses" im neuen Jahr wird am Sonntag, 22. Januar, 11 Uhr, ausgestrahlt und steht im Zeichen des runden Geburtstags. Erinnert wird an die "größten Triumphe, unterhaltsamsten Geschichten und lustigsten Anekdoten aus 30 Jahren". Moderator Florian König und Co-Moderatorin Jana Wosnitza heißen dabei unter anderem Uli Hoeneß willkommen, der sowohl vor Ort als auch durch seine telefonischen Einlassungen für einige Glanzmomente in der Sender-Geschichte sorgte.