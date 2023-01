Anna-Maria Ferchichi im Krankenhaus: Wie geht es Bushidos Ehefrau?

Als achtfache Mutter gibt Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi täglich Vollpower für ihre Familie. Doch nun wurde die 41-Jährige hart ausgebremst. Am Donnerstag meldete sich Anna-Maria mit einem Foto auf Instagram aus dem Krankenhaus. Darauf ist die Frau des Rappers mit einer Infusionsnadel zu sehen. Was war passiert?

Blutarmut hat Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi erneut zu einem Krankenhausaufenthalt gezwungen: In ihrer Instagram-Story postete die 41-Jährige am Donnerstag ein Foto, welches ihren Arm samt Infusionsnadel zeigt. Ein Schlauch führt zu einem Blutbeutel: "Hat hier noch jemand Blutarmut?", fragt Ferchichi ihre Follower: "Durch Eisen lässt es sich bei mir leider nicht beheben."

Mittwochnacht habe sie drei Bluttransfusionen bekommen, erklärt die Dubai-Auswanderin: "Durch meine Blutarmut erholt sich mein Körper leider nur sehr, sehr langsam." Sie müsse die ganze Nacht im Krankenhaus bleiben, da ihre Vitalwerte alle 15 Minuten gecheckt werden: "Also so ne komplette Nacht durchmachen ist nichts mehr für mich", fügt sie, gefolgt von einem lachenden Emoji, hinzu.

Immer wieder gesundheitliche Probleme

In den vergangenen Jahren hatte Anna-Maria Ferchichi immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Im Sommer 2021 wurde bei ihr eine "hartnäckigen Kapselentzündung am Oberschenkel" diagnostiziert, wie sie kürzlich in der RTL-Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" preisgab. In Dubai, wo Ferchichi seit einigen Monaten mit ihrem Mann und ihren Kindern lebt, wurde sie mehrfach operiert. Auch die Schwangerschaft mit ihren Drillingen war nicht einfach: Eines der drei Mädchen schwebte noch vor der Geburt in Lebensgefahr. Ferchichi war nach der Geburt zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen.