"Frühling – Das Geheimnis vom Rabenkopf": TV-Kritik zum Film

Dass die Dorfhelferin Katja Baumann die "Marry Poppins von Frühling", wie sie sich selbst nennt, ist, wissen die treuen Fans der melodramatischen Familienserie. In "Frühling – Das Geheimnis vom Rabenkopf" beweist sie einmal mehr, dass ihr das Wohl ihrer Mitmenschen sehr am Herzen liegt. Ähnlich einer Ermittlerin verbeißt sie sich einmal mehr in einen spannenden Fall. Es ranken sich Gerüchte rund um den einsamen, etwas abgelegenen Hof der Familie Biller: Es sollen wohl nur Kinder dort leben, und das völlig unbeaufsichtigt. Was ist da los? – Es steht außer Frage, dass Katja sich auf den Weg macht, um dem Hinweis der Postbotin nachzugehen.

Was sie vorfindet, weckt bei der Dorfhelferin Zweifel an der Geschichte der 16-jährigen Marlie Biller (Lisa Junick). Gemeinsam mit ihren beiden jüngeren Geschwistern lebt diese derzeit alleine auf dem Anwesen, sie sagt, sie warte auf die baldige Rückkehr der Großmutter aus dem Krankenhaus. Aber was hat es mit dem Verschwinden der alten Frau wirklich auf sich?

Pfarrer Sonleitner als absoluter Sympathieträger

Andererseits hat die Überdosis an Kitsch und Moral am Sonntag im Zweiten nicht umsonst Tradition. Diesmal kommt auch wieder eine heitere Note hinzu. Die Krux des Online-Datings in Zeiten des Schönheitswahns auf Social Media sorgt für den ein oder anderen Lacher. Als beispielsweise Adrian (Kristo Ferkic), mit Handschellen an das Tischbein gefesselt, den Pfarrer antrifft, kommt Schwung in die Geschichte. Ohnehin: Was wäre "Frühling" ohne seinen Pfarrer Sonleitner (Johannes Herrschmannals)! Er ist und bleibt die gute Seele des Dorfes und ein absoluter Sympathieträger. Also: "Bassd scho", wie sie in Bayern sagen.