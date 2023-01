"ARD Wissen: Mein Körper: Meine Energie": TV-Kritik zum ersten Doku-Teil

Talkshow "3nach9"

Helge Schneider als Bundespräsident? Der Komiker im Gespräch mit SPD-Chef Lars Klingbeil

Helge Schneider ist ein Multi-Talent - Er ist Künstler, Klavierspieler, Komiker und noch viel mehr. Zieht es den Kult-Star als nächste Herausforderung in die Politik? Diese Frage hat auch SPD-Chef Lars Klingbeil in der Talkrunde "3nach9" interessiert. Vieles politisches lasse er gerne in seiner Arbeit einfließen, erklärt Helge Schneider in der Sendung. Doch würde er tatsächlich auch das Amt des Bundespräsidenten übernehmen wollen? Der Komiker klärt auf.

MEHR