"Geheimsache Rote Kapelle": TV-Kritik zum ARTE-Film

Deutscher Widerstand gegen die Nazis war ebenso selten wie heldenhaft und dient dementsprechend gerne als Motiv in Film- und Fernsehen. Der Film "Geheimsache Rote Kapelle" auf ARTE beleuchtet den dramatischen Kampf einer Berliner Gruppe gegen den rechten Terror. Mit szenischen Nachstellungen und Interviews rückt der Zuschauer nah an die Widerständler ran. Integriert werden Ausschnitte aus zweier älterer Filme aus der BRD und der DDR.

Die sogenannte Rote Kapelle, ein loser Widerstandskreis, der in Berlin Juden zur Flucht verhalf, wurde bereits filmisch gewürdigt: Einmal als deutsch-französische Koproduktion in der BRD ("Die rote Kapelle") und einmal als DEFA Spielfilm in der DDR ("KLK an PTX – Die Rote Kapelle"), jeweils historisch verzerrt. Eine neue Dokufiktion, die ARTE als Erstausstrahlung zeigt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Aktivitäten der Widerständler auf den Grund zu gehen und sie erneut aufzurollen.