Schlagerstar Michelle in Spanien ausgeraubt: Täter nutzen "Hunde-Trick"

TV-Show bringt Promis ins Schwitzen

"Mission: Job Unknown": Oliver Pocher und Mario Basler in schwierigen Umständen

In der ProSieben-Sendung "Mission: Job Unknown" gibt es für 24 Promis neue Herausforderungen. In Zweierteams müssen sich die Stars und Sternchen in neue Berufe einfinden und das in verschiedenen Ländern der Welt. Dabei landet Oliver Pocher auf einer Käse-Alm und Mario Basler muss sich als Rettungsschwimmer in Mexiko beweisen. Lesen Sie hier, welche Promis noch dabei sind.

