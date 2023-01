Biathlon-WM in Thüringen: Alles Wissenswerte zur TV-Übertragung

Nach 11 Jahren ist es endlich wieder soweit: Deutschland ist Gastgeber der Biathlon-WM 2023. Im thüringischen Oberhof treten die besten Biathletinnen und Biathleten gegeneinander an. ARD und ZDR übertragen die Wettkämpfe live.

Auch wenn die Zeit der großen deutschen Erfolge vorerst vorbei zu sein scheint: Der Mix aus Kondition und Treffsicherheit begeistert weiterhin das Wintersport-begeisterte TV-Publikum. Von 8. bis 19. Februar findet im thüringischen Oberhof die Biathlon-Weltmeisterschaft statt, und wie üblich berichten ARD und ZDF live von den Wettkämpfen. Kann das deutsche Männerteam um Benedikt Doll vor heimischer Kulisse in der Arena am Rennsteig die norwegische Dominanz brechen? Und wie schlagen sich Denise Herrmann-Wick und Co. bei den Damen auf der Strecke und am Schießstand?

Zu Beginn der WM, von Mittwoch, 8., bis Dienstag, 14. Februar, hat das ZDF in Sachen Übertragung den Hut auf. Die Moderation übernimmt Alexander Ruda, Olympiasieger und Weltmeister Sven Fischer gibt seine Expertise ab. Kommentiert wird das Geschehen in Oberhof von Christoph Hamm und dem ehemaligen Biathleten und Funktionär Herbert Fritzenwenger als Co-Kommentator. Das Event beginnt mit der Mixed-Staffel-Disziplin am Mittwoch (8. Februar, ab 14.15 Uhr). Am Freitag (10. Februar) liefern sich die Frauen im Sprint (ab 14.05 Uhr) ein Rennen gegen die Zeit, der Startschuss für den Sprint der Männer erfolgt einen Tag später, ab 14.20 Uhr.

Wer sich die Spitzenpositionen sichert, kann sich auch für die Verfolgung am Sonntag eine gute Ausgangsposition verschaffen. Dann geht es sowohl für die Damen (ab 13.10 Uhr) als auch für die Herren (ab 15.10 Uhr) auf die Piste. Ab der Verfolgung ergänzt Laura Dahlmeier, die jahrelang das Damen-Biathlon nominierte, das ZDF-Team als Expertin. Nach einer Verschnaufpause am Montag sind Lungenvolumen und Zielgenauigkeit der Männer am Dienstag (ab 14.10 Uhr) wieder gefragt: 20 Kilometer Einzel steht auf dem Programm.

Der Staffelstab geht ans Erste Sportfans, welche die Einzel-Disziplin der Frauen über 12,5 Kilometer verfolgen wollen, müssen am Mittwoch, 15. Februar, ab 14.20 Uhr, das Erste einschalten. Denn fortan übernimmt die ARD die komplette Übertragung der Biathlon-WM. Christian Dexne und Wildfried Hark melden sich aus der Kommentatorenkabine, als Experten gehen die ehemaligen Biathleten Arnd Peiffer und Erik Lesser in die Analyse. Nächster Wettkampf ist die Single Mixed Staffel (Donnerstag, 16. Februar, ab 14.50 Uhr), bei der sich jeweils eine Biathletin und ein Biathlet als Team auf die Jagd nach Edelmetall begeben.

Am letzten Wochenende stehen in Oberhof noch die zwei renommiertesten Disziplinen an: Am Samstag (18. Februar), ab 11.35 Uhr, wollen die Männer gemeinsam in der Staffel eine Medaille erringen, die Frauen kämpfen ab 14.50 Uhr dann im Viererteam um den Sieg. Traditionell wird das Event mit der Königsdisziplin beendet – dem Massenstart am Sonntag (19. Februar). Hier suchen die Herren ab 12.20 Uhr ihren Weltmeister, die Weltmeisterin im Massenstart muss sich ab 15.10 Uhr gegen die Konkurrenz durchsetzen.