"Hitlers Macht (2): Der Herrscher": TV-Kritik zur ZDF-Doku

In den goldenen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts schien noch alles möglich zu sein. Ein Aufschwung und das Gefühl von mehr Freiheit schwebte nach tragischen Zeiten durch das Land. Die Weimarer Republik war der demokratische Hoffnungsträger - Doch innerhalb kürzester Zeit wurde aus der Staatsform ein radikaler Führerstaat. Wie konnte es so weit kommen? Dagmar Gallenmüller und Karl Alexander Weck beleuchten in der dreiteiligen Reihe "Hitlers Macht" diese und weitere spannende Fragen zu dieser aufwühlenden Zeit.

Hitlers Macht (2): Der Herrscher Dokumentation • 24.01.2023 • 20:15 Uhr

Lügen, Gewalt, Propaganda und falsche Versprechen: Nach der Machtübernahme, der Ernennung zum Reichskanzler und den Wahlen vom 24. März 1933 war Hitler und seinen Vasallen jedes Mittel recht, um den Staat in allen seinen Institutionen zu unterwandern. Politische Gegner, innerparteiliche Rivalen und Andersdenkende wurden rigoros beseitigt. Sogenannte "Volksschädlinge" wie etwa die Juden wurden ausgegrenzt und verfolgt. Hitler verstieg sich längst in wahnhafte Ideologien und Rassentheorien. Dem Volk versprach er, es zu früherer Größe zurückzuführen. Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise spielten ihm in die Hände. Und er spielte, wie auch immer, auf der Klaviatur der neuen Massenmedien.

Die Zustimmung und das Schweigen der Massen "Der Herrscher" ist die zweite Folge der dreiteiligen ZDF-Dokumentation "Hitlers Macht" zum 90. Jahrestag der Regierungsübernahme am 30. Januar 1933 überschrieben. Im Zentrum steht die Frage, wie es Hitler gelang, in kurzer Zeit eine Republik in einen "Führerstaat" umzuformen? "Helfershelfer und -helferinnen fanden sich in allen Schichten der Bevölkerung", sagen Dagmar Gallenmüller und Karl Alexander Weck über ihren Film. "Viele versprachen sich nach Jahren der Unsicherheit durch den Beitritt zur NSDAP Vorteile. Hitlers Volk setzte sich in seiner Mehrheit nicht aus durch Gewaltandrohung verängstigten Untertanen zusammen. Es war eine Diktatur, die während der Vorkriegsjahre die Zustimmung der Massen suchte und auch fand." Immer deutlicher gerieten dabei Krieg und Rassismus ins Zentrum von Hitlers Politik.

Beschlossen wird die Doku-Trilogie am Dienstag, 31. Januar, 20.15 Uhr. Titel der Dokumentation: "Der Zerstörer".

Hitlers Macht (2): Der Herrscher – Di. 24.01. – ZDF: 20.15 Uhr