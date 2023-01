ProSieben-Show "Mission: Job Unknown": Diese Promis sind dabei

In der ProSieben-Sendung "Mission: Job Unknown" gibt es für 24 Promis neue Herausforderungen. In Zweierteams müssen sich die Stars und Sternchen in neue Berufe einfinden und das in verschiedenen Ländern der Welt. Dabei landet Oliver Pocher auf einer Käse-Alm und Mario Basler muss sich als Rettungsschwimmer in Mexiko beweisen. Lesen Sie hier, welche Promis noch dabei sind.

24 Promis, elf Länder und Oliver Pocher als Landwirt auf einer Käse-Alm: In der neuen ProSieben-Show "Mission: Job Unknown" ist einiges los. Davor wissen sie allerdings nicht, welche Aufgaben und welcher Beruf sie erwarten. Start der Sendung ist am Dienstag, 14. Februar, 20.15 Uhr.

Herausforderung in Rumänien und Mexiko Bereits in der ersten Folge geht es weit hinaus in die Welt: Während Comedian Oliver Pocher und Moderatorin Laura Karasek ihre Fähigkeiten auf einer rumänischen Käse-Alm zeigen müssen, arbeiten der ehemalige Skispringer Sven Hannawald und frühere Fußballspieler Mario Basler als Rettungsschwimmer in Mexiko. Wer dabei die meisten Punkte erarbeitet, gewinnt. Beim großen Wiedersehen in Deutschland lassen die Stars die besten Momente Revue passieren und erfahren, welches Team die Challenge gewonnen hat.

Diese Promis sind bei "Mission: Job Unknown" dabei In den nächsten Episoden sind Verona Pooth und ihr Sohn San Diego zu sehen, die in Venedig in einer Chocolaterie arbeiten. Ihre Gegner sind Thomas Hayo und Viviane Geppert, die sich als Bodyguards in den USA beweisen müssen. Auf einer Zuckerrohr- Farm packen Rúrik Gíslason und Bastian Bielendorfer ordentlich mit an, während Patricia Kelly und Ross Antony den Garten des Schlosses Schönbrunn in Wien verschönern sollen.

Hoch hinaus geht es für Sandra Borgmann und Henning Baum als Bergretter in Südtirol, die gegen Meret Becker und Max Giermann antreten. Die beiden Letztgenannten müssen als Butler in den Niederlanden arbeiten. In der Zwischenzeit begeben sich die No-Angels-Sängerinnen Nadja Benaissa und Lucy Diakovska auf Geisterjagd in Irland. Etwas weniger gespenstisch wird es bei Jasna Fritzi Bauer und Anni Friesinger, die als Safari-Guides in Südafrika tätig sind. Das letzte Duell findet zwischen Luna Schweiger und Jeannette Biedermann, die als Flugbegleiterinnen in Portugal arbeiten, und Fabian Hambüchen und Axel Stein statt, die sich in Dänemark auf hoher See befinden.