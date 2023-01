Zu gewinnen: Kinokarten "Basic Instinct"

Die Kinoreihe "Best of Cinema" holt die Klassiker zurück auf die große Leinwand. Jeden ersten Dienstag im Monat werden in teilnehmenden Kinos Kultfilme gezeigt. Am 7. Februar kehrt nun der knisternde Erotikthriller "Basic Instinct" für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Der restaurierte Film von 1992 ist dort in 4K zu sehen. prisma verlost 2x2 Kinotickets.