"Rick and Morty": Serienschöpfer rausgeworfen, so geht es weiter

Er war der Kopf hinter Rick und Morty: Nachdem schwere Vorwürfe gegen den Co-Creator von "Rick and Morty" erhoben wurden, hat der Sender Adult Swim die Zusammenarbeit mit Justin Roiland beendet. Wie geht es nun mit der beliebten Serie weiter?

Die Anklage gegen Roiland, der in der Serie beide Titelfiguren spricht, stehe in Zusammenhang mit einem Vorfall aus dem Jahr 2020. Der Fernsehproduzent werde verschiedenen US-Medienberichten zufolge wegen Bedrohung, Gewalt, Betrug und/oder Täuschung in einem Fall angeklagt; Roiland selbst plädierte bereits 2020 auf nicht schuldig.