Sexismus-Eklat um Dieter Bohlen: DSDS-Jurorin äußert sich

Dieter Bohlen kündigte vorab an, sich nicht verbiegen lassen zu wollen. Doch hat der "Pop-Titan" den Bogen jetzt überspannt? DSDS-Jurorin und Rapperin Katja Krasavice hat sich nun mit einem Statement zu den Aussagen ihres Kollegen zu Wort gemeldet. "Was Dieter sagt, denken sich leider fast alle Ü-50 Männer", fällt ihr Fazit dabei aus.

So kontrovers hatte man sich die "Deutschland sucht den Superstar"-Rückkehr von Dieter Bohlen bei RTL womöglich doch nicht ausgemalt. Was neu ist: Nach einem schon vor der TV-Ausstrahlung vielfach als sexistisch kritisierten Spruch bekommt der Erfolgsproduzent Gegenwind aus den Reihen der DSDS-Jury. Katja Krasavice holte nun sogar zu einem langen Statement aus, das "Bild" veröffentlichte.

"Wir haben sehr viele weiße alte Männer in der Industrie"

"Ich möchte Dieter nicht in Schutz nehmen, aber das, was Dieter sagt, denken sich leider fast alle Ü-50 Männer", kommentiert die Rapperin die jüngsten Äußerungen Bohlens gegenüber einer jungen DSDS-Kandidatin. "Der Unterschied ist: Er sagt es, die anderen denken es sich. Das ist leider kein Einzelfall!" Krasavice weiter: "Wir haben sehr viele weiße alte Männer in der Industrie – sei es Musikindustrie oder Filmindustrie – die immer noch über Frauen herablassend sprechen."