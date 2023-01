Britney Spears kritisiert Fans: Polizei-Anrufe gingen zu weit

Als die weltbekannte Sängerin Britney Spears vor einigen Tagen unerwartet ihren Instagram-Account löschte, machten viele Fans sich Sorgen und riefen die Polizei. Die gut gemeinte Aktion wird von der Sängerin nun scharf kritisiert.

Die turbulenten Zeiten nehmen für Britney Spears kein Ende: Am Mittwochmorgen hatte die Sängerin ihren Instagram-Account plötzlich gelöscht. Wenige Stunden später bekam sie überraschenden Besuch von der Polizei: Fans machten sich Sorgen um die 41-Jährige. Viele vermuten, sie leide unter psychischen Problemen. Die Polizei gab nach einem Besuch in Spears Villa Entwarnung: "Es gab keine Belege dafür, dass sich Britney Spears in Gefahr befindet." Nun äußert sich die Sängerin selbst zu dem Ereignis. Auf Twitter zeigt sie sich wenig erfreut.

"Wie jeder weiß, wurde die Polizei aufgrund einiger Telefonstreiche zu mir nach Hause gerufen", schreibt Spears: "Ich liebe und verehre meine Fans, aber dieses Mal haben sie es etwas zu weit getrieben und meine Privatsphäre wurde gestört." Die Polizei habe ihr Haus nie betreten: "Als sie an mein Tor kamen, erkannten sie schnell, dass es kein Problem gab und gingen sofort wieder." Weiter schreibt die "Gimme More"-Sängerin: "Es fühlte sich wie Gaslighting und Mobbing an, als der Vorfall es in die Medien schaffte und ich wieder in einem schlechten Licht dargestellt wurde." Sie hoffe inständig, dass die Öffentlichkeit und ihre Fans ihre Privatsphäre künftig akzeptieren würden.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Fans sind wenig überzeugt Auf Twitter stößt der Post auf gemischte Reaktionen: "Das sind keine Fans. Das sind besessene Psychopathen, die meinen, sie hätten das Recht, in jedes Detail Ihres Lebens eingeweiht zu sein", schreibt eine Nutzerin. Eine andere kritisiert den Post jedoch: "Diese Anrufe waren keine Streiche, die Öffentlichkeit ist sehr besorgt um dich und der Grund für die Besorgnis sind alle deine Bildunterschriften, die den Fans Grund zu der Vermutung geben, dass du gefangen und kontrolliert wirst. Zeig der Öffentlichkeit, dass alles in Ordnung ist, sonst sind die Fans immer noch BESORGT, weil es so viele Ungereimtheiten in dem gibt, was du postest." Weitere Stimmen vermuten, dass der Post gar nicht von Britney Spears stamme: Es sei ein "völlig anderer Schreibstil", heißt es.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Fans derart für Britney Spears engagieren: Unter dem Motto "Free Britney" forderten sie die Beendigung der mehr als 13 Jahre langen Vormundschaft durch Spears Vater. Ende 2021 wurde die Vormundschaft tatsächlich aufgehoben, Seitdem fällt die zweifache Mutter durch wirre Postings und Nacktvideos auf.